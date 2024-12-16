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12:10, 16 декабря 2024Мир

В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

Карасин призвал осторожно отнестись к сообщениям об отправке Асадом валюты в РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда свергнутый президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует. Посмотрим, насколько эта информация истинная, зачем она выпущена именно сейчас», — отреагировал Карасин.

Сенатор предположил, что публикация может быть направлена непосредственно против Асада и против Москвы.

«Тут комплекс мер может быть интерпретирован. Но пока к ней надо относиться очень осторожно», — заключил он.

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8 декабря 2024

Ранее издание Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы написало, что Центральный банк Сирии в 2018-2019 годах отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Собеседник газеты, знакомый с внутренней статистикой сирийского ЦБ, заявил, что тогда внутренние резервы были «почти нулевыми». Правительство Асада переправило в Россию две тонны купюр номиналом 100 долларов и 500 евро. В сумме эти деньги были эквивалентны 250 миллионам долларов.

Вот это да!
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