«Ъ»: у бывшего полицейского изъяли банный комплекс и недвижимость на ₽200 млн

По иску Генпрокуратуры у бывшего начальника УВД СВАО полковника Александра Басова изъяли имущество, включая несколько квартир, домов и земельных участков, расположенных в Москве и Московской области, а также банный комплекс. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что общая стоимость изъятых объектов недвижимости составила свыше 200 миллионов рублей.

Ранее в Хабаровске задержали 39-летнего местного жителя, который скрыл 23 килограмма наркотиков в автомобильном двигателе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»).