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20:55, 22 декабря 2024Россия

Умер пытавшийся угнать самолет и улететь в Израиль советский диссидент Кузнецов

Умер советский политзаключенный и фигурант «самолетного дела» Кузнецов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduard Arzunyan / Wikipedia

В Израиле умер бывший советский политзаключенный, фигурант «самолетного дела», правозащитник Эдуард Кузнецов. Как сообщает издание MIGnews, ему было 84 года.

Кузнецов родился в Москве в 1939 году. Он учился на философском факультете МГУ, а также участвовал в выпуске самиздатского журнала «Феникс» и распространении независимой литературы. В 1961 году его приговорили к семи годам тюрьмы за антисоветскую агитацию.

Второй срок Кузнецов получил за попытку угона самолета, в операции под названием «Свадьба» участвовали 16 человек — они не могли получить разрешение на вылет из СССР. Согласно плану, группа должна была захватить Ан-2 в аэропорту Приозерск в Ленинградской области. Их задержали у трапа самолета.

Сначала Кузнецова приговорили к смертной казни, однако позже приговор заменили на 15 лет колонии. В 1979 он в рамках обмена с США покинул страну и уехал в Израиль.

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