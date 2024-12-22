В Абхазии назвали дату начала гуманитарных поставок электричества из России

Нанба: Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию 23 декабря

Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию 23 декабря. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, передает РИА Новости.

«Всего это будет 327 миллионов киловатт-часов, заявку на которые мы направляли в министерство энергетики РФ в октябре», — рассказал Нанба.

Уточняется, что данные поставки позволят сократить ежедневные отключения света в Абхазии с 11 до 4 часов в сутки.

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии республике. Тогда он выразил надежду, что Москва как можно скорее поддержит данное обращение.