В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

Минэкономики ДНР: реконструкция донецкого аэропорта начнется в ближайшее время

Реконструкция донецкого аэропорта начнется уже в ближайшее время. Скорое начало работ анонсировал глава министерства экономического развития Донецкой народной республики (ДНР) Максим Захаров в интервью РИА Новости.

«В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что ДНР имеет большой потенциал промышленного производства благодаря транспортной доступности региона. По его словам, неподалеку от Донецка находится федеральная трасса, рядом есть море и реконструируемый грузовой порт, а также идет модернизация железной дороги.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия планирует построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое сейчас полностью находится на территории страны. Один участок этой трассы уже готов — речь идет об отрезке в 40 километров между Таганрогом и Мариуполем.