МЧС: в Иркутске тушат пожар на 2,4 тысячи квадратных метров

В Иркутске загорелось крупное производственное здание. Пожар распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Причины возникновения огня, а также информация о пострадавших не уточняется. По данным источника, серьезное возгорание в настоящий момент тушат 33 пожарных, а также 11 единиц техники. На прикрепленном к публикации видео показана работа огнеборцев. Из вспыхнувшего здания идет сильный дым.

Ранее в этот же день стало известно, что в Ставропольском крае загорелся ларек с пиротехникой. На записи, сделанной местным жителем, видно, что из ларька во все стороны разлетаются фейерверки, одновременно с этим поднимается плотный слой дыма и окутывает сам ларек, машины возле него, а также проезжую часть.