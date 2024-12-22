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17:35, 22 декабря 2024Россия

В Иркутске загорелось крупное производственное здание

МЧС: в Иркутске тушат пожар на 2,4 тысячи квадратных метров
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Иркутске загорелось крупное производственное здание. Пожар распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Причины возникновения огня, а также информация о пострадавших не уточняется. По данным источника, серьезное возгорание в настоящий момент тушат 33 пожарных, а также 11 единиц техники. На прикрепленном к публикации видео показана работа огнеборцев. Из вспыхнувшего здания идет сильный дым.

Ранее в этот же день стало известно, что в Ставропольском крае загорелся ларек с пиротехникой. На записи, сделанной местным жителем, видно, что из ларька во все стороны разлетаются фейерверки, одновременно с этим поднимается плотный слой дыма и окутывает сам ларек, машины возле него, а также проезжую часть.

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