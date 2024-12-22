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00:23, 22 декабря 2024Мир

В Израиле ответили на слова Папы Римского о войне в Газе

МИД Израиля: слова Папы Римского Франциска о войне в Газе оторваны от правды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Слова Папы Римского Франциска о жестокости войны в секторе Газа «оторваны от правды». С таким заявлением выступил МИД Израиля, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вина за ситуацию в анклаве должна быть возложена на радикальное палестинское движение ХАМАС, а не на израильскую сторону, действия которой направлены на защиту от него. Там также подчеркнули, что жестокостью является удержание заложников и использование радикалами детей в качестве живого щита.

«Высказывания папы особенно разочаровывают, поскольку они оторваны от правды и фактического контекста борьбы Израиля против джихадистского терроризма — войны на многих фронтах, которая была навязана ему с 7 октября [2023 года]», — говорится в заявлении.

В израильском МИД добавили, что еврейское государство, в отличие от ХАМАС, старается предотвратить причинение вреда мирным жителям.

Ранее в ХАМАС заявили о приближении к достижению соглашения с Израилем об освобождении заложников. Однако в группировке подчеркнули, что есть два спорных момента, одним из которых является требование Тель-Авива освободить похищенных солдат на первом этапе соглашения.

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