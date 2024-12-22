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02:01, 22 декабря 2024Бывший СССР

В Крыму напомнили о темном прошлом нового посла Украины в Турции

Политолог Галани: посол Украины в Турции Джелялов прославился из-за теракта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leon Neal / Reuters

Крымский политолог Сергей Галани напомнил о темном прошлом нового посла Украины в Турции Наримана Джелялова — по его словам, дипломат известен организацией теракта. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

«Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в [крымском] селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции», — сказал он.

По его словам, дипломаты Турции не могут не осознавать «токсичность» фигуры Джелялова для Крыма и России, как и его несоответствие должности посла. Галани добавил, что решение о его назначении является неуважением к крымчанам и крымским татарам.

Ранее Владимир Зеленский назначил оскорбившего канцлера ФРГ Олафа Шольца экс-посла в Германии Андрея Мельника представителем Украины в ООН. Дипломат называл немецкого политика «обиженной ливерной колбасой».

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