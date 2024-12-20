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21:57, 20 декабря 2024Бывший СССР

Назвавшего Шольца «ливерной колбасой» экс-посла назначили представителем Украины в ООН

Зеленский назначил оскорбившего Шольца Мельника представителем Украины в ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назначил оскорбившего канцлера ФРГ Олафа Шольца экс-посла в Германии Андрея Мельника представителем Украины в ООН. Дипломат назвал немецкого политика «обиженной ливерной колбасой».

«Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили список новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений», — сообщил Зеленский.

Журналистка и активистка Алена Гетьманчук стала представителем Украины в НАТО. Зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России экстремистская организация) Нариман Джелялов получил должность посла в Турции. Он вернулся на Украину в рамках обмена в июле 2024 года после того, как в России его приговорили к 17 годам лишения свободы за диверсию.

Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» в мае 2022 года. Он раскритиковал политика за отказ посетить Киев, упрекнув его в том, что он ведет себя по-детски. Шольц не стал обижаться на оскорбление, отметив, что «не стоит придавать такое большое значение каждому слову».

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