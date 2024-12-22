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07:31, 22 декабря 2024Силовые структуры

В Москве задержали студента-вербовщика террористов

В Москве задержали студента РУДН, вербовавшего в ряды террористов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетДиверсии в России

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

В Москве задержан студент второго курса Российского университета дружбы народов (РУДН) по обвинению в попытке вербовать знакомых в ряды террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что гражданину Российской Федерации Дукаеву Арби Умаровичу предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма»). Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 21 января 2025 года.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилила вербовку граждан для диверсий и террористических актов в России. По его словам, в 2024 году количество атак на территорию страны сильно увеличилось.

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