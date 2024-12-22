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16:50, 22 декабря 2024Бывший СССР

В Раде назвали причину развала и гниения украинской армии

Безуглая: украинская армия разваливается из-за коррумпированного командования
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинская армия разваливается из-за коррумпированного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а часто отправляют именно тех, кто не подкупил и является специалистом, неспособным к интригам ради теплого места», — написала нардеп.

По словам парламентария, в результате некачественных менеджмента и принимаемых наверху решений армия Украины «гниет и разваливается».

Ранее стало известно о нежелании украинского бизнеса помогать армии. Как рассказал уволившийся со службы генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, причиной стала глобальная коррупция повсюду в стране.

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