Экс-генерал ВСУ заявил о нежелании бизнеса помогать армии из-за коррупции

Экс-генерал ВСУ Марченко: у бизнеса на Украине опускаются руки из-за коррупции

У бизнеса на Украине опускаются руки из-за коррупции и исчезает желание помогать армии. Об этом заявил уволившийся со службы генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, передает «Страна.ua».

«Просто глобальная коррупция повсюду. Я не понимаю, как мы еще держимся при таком. По Николаеву уже у бизнеса опускаются руки», — рассказал Марченко.

По его словам, представители бизнеса, которые ранее проявляли инициативу и помогали армии, сейчас заявляют о своем желании продать имущество и уехать работать за границу.

«Все, я не буду ничем помогать, меня доят, меня вывели в риски», — передал Марченко слова одного из бизнесменов.

Ранее генерал-майор заявлял, что донбасский фронт ВСУ начал рушиться. По его словам, на это повлияли нехватка боеприпасов и оружия, дефицит людей и отсутствие пополнений, а также «разбалансирование управления».