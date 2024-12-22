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11:23, 22 декабря 2024Россия

В России высказались о поджогах и взрывах в Москве из-за мошенников

Депутат Чепа назвал шельмовщиками принуждающих устраивать поджоги в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tyler Olson / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники, которые заставляли россиян накануне устраивать поджоги и взрывы в Москве и области, хотели нанести вред стране и ее гражданам, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Мы понимаем, что работают против нас шельмовщики, которые вводят в заблуждение [людей]

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Это и выводы денег, и чего только они не делают. Это работа спецслужб Украины, это же не просто так кто-то из интереса в свободное время занимается таким мошенничеством. Это целенаправленная, очень серьезная работа против нас на всех уровнях. Интернет здесь задействован по полной программе, большая часть всех этих мошенничеств идет с Украины. Это серьезная работа, это надо понимать и с этим надо бороться. [Цель —] нанести вред России, вред нашим гражданам», — сказал депутат.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, 21 декабря в Москве и Подмосковье произошло более десяти взрывов и поджогов по заданию мошенников. Все нарушители задержаны, во всех случаях они действовали по поручению злоумышленников. Собеседник агентства добавил, что в числе задержанных много граждан пожилого возраста.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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