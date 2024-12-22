В российском регионе уничтожили украинскую ракету

В небе Курской области ПВО уничтожили украинскую ракету

В небе Курской области была уничтожена ракета, запущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Объект был перехвачен силами противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что инцидент произошел поздним вечером субботы, 21 декабря.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. По данным СМИ, из одной из сбитых российскими средствами ПВО боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины. Были госпитализированы 14 жителей города.