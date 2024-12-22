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16:40, 22 декабря 2024Россия

В Рыльске ракетными ударами ВСУ повреждены 17 объектов культурного наследия

Александр Хинштейн: ракеты ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В ходе ракетного обстрела ВСУ в Рыльске были повреждены 17 объектов культурного наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ВРИО губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, во время объезда города в субботу, 21 декабря, выяснилось, что от ударов ракетами повреждения разной степени получили культурные объекты города. В их числе три православных храма, включая церковь Успения 1811 года постройки, которая признана памятником архитектуры федерального значения. По периметру здания выбиты, повреждены двери центрального и южного входа, пострадал купол.

Также выбиты стекла еще в двух храмах-памятниках XIX века: в церкви Вознесения и в церкви Покрова.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря.

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Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.

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