В Рыльске ракетными ударами ВСУ повреждены 17 объектов культурного наследия

Александр Хинштейн: ракеты ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия

В ходе ракетного обстрела ВСУ в Рыльске были повреждены 17 объектов культурного наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ВРИО губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, во время объезда города в субботу, 21 декабря, выяснилось, что от ударов ракетами повреждения разной степени получили культурные объекты города. В их числе три православных храма, включая церковь Успения 1811 года постройки, которая признана памятником архитектуры федерального значения. По периметру здания выбиты, повреждены двери центрального и южного входа, пострадал купол.

Также выбиты стекла еще в двух храмах-памятниках XIX века: в церкви Вознесения и в церкви Покрова.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря.

Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.