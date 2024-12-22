В США оценили перспективы ВПК Украины после сокращения помощи извне

WSJ: украинскому ВПК потребуются годы и миллиарды, чтобы догнать Россию

Украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуются миллиардные вливания и годы развития, чтобы приблизиться к российскому. Такое мнение высказал журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт.

Ловетт допускает, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа поток военной помощи Украине извне может иссякнуть. В этом случае ВПК страны еще нескоро сможет сравниться с российским, отмечает он.

Журналист отмечает недостаточный уровень господдержки украинской «военки» и указывает на ее зависимость от частных компаний. При этом последний сосредоточены преимущественно на разработке и производстве беспилотников, подчеркивает он. Для того чтобы выйти на сопоставимый с Россией уровень, украинскому ВПК потребуются миллиарды долларов, делает вывод Ловетт. Помимо этого, создание развитой сети военно-промышленных предприятий займет не один год, добавляет он.

Тем временем российские войска продвигаются к Покровску — городу, в котором расположена шахта «Краноармейская», имеющая большое значение для украинской металлургии. На Украине заявили, что потеря этой шахты может вдвое сократить производство стали.

