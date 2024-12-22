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14:00, 22 декабря 2024Мир

В США появилась первая партия модифицированных ядерных авиабомб B61

NNSA: США произвели первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Public Domain / Wikipedia

США произвели в 2024 году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на отчет Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Речь идет об авиабомбе в версии B61-13. Ее мощность достигает 360 килотонн. B61-13 предоставлет президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей, отмечается в отчете.

Работы по модификации арсенала этих авиабомб будут продолжены в 2025 году в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж.

Ранее стало известно, что истребитель Военно-морских сил (ВМС) США F/A-18 сбили по ошибке «дружественным огнем» над Красным морем. Крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил самолет, взлетавший с палубы авианосца.

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