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03:38, 22 декабря 2024Мир

В Турции Путина сочли хорошим стратегом из-за оценки ситуации в Сирии

Глава МИД Турции Фидан назвал Путина хорошим стратегом из-за ситуации в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Президент России Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в Сирии ситуацией. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Он назвал преимуществом российского лидера то, что тот способен оценить обстановку и выбрать приоритеты. «Полагаю, в случае с САР он сделал подсчеты и решил, что не будет продолжать», — сказал дипломат.

Фидан отметил, что Россия не бросила сирийского президента Башара Асада. Он указал, что тот после смены власти оказался в Москве.

Ранее Путин заявил о заинтересованности новых властей Сирии в российских базах. По его словам, новые власти Дамаска и большинства стран Ближнего Востока хотели бы, чтобы военные базы России остались в регионе.

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