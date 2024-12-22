В Турции Путина сочли хорошим стратегом из-за оценки ситуации в Сирии

Глава МИД Турции Фидан назвал Путина хорошим стратегом из-за ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в Сирии ситуацией. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Он назвал преимуществом российского лидера то, что тот способен оценить обстановку и выбрать приоритеты. «Полагаю, в случае с САР он сделал подсчеты и решил, что не будет продолжать», — сказал дипломат.

Фидан отметил, что Россия не бросила сирийского президента Башара Асада. Он указал, что тот после смены власти оказался в Москве.

Ранее Путин заявил о заинтересованности новых властей Сирии в российских базах. По его словам, новые власти Дамаска и большинства стран Ближнего Востока хотели бы, чтобы военные базы России остались в регионе.