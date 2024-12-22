В Великобритании предрекли поражение НАТО в конфликте с Россией

Daily Mail: НАТО проиграет России и лишится суверенитета

В случае столкновения с Россией Североатлантический альянс (НАТО) не только потерпит поражение, но и временно лишится суверенитета. Об этом говорится в аналитической статье британского издания Daily Mail.

По мнению бывшего заместителя помощника генерального секретаря НАТО Гордона Б. Дэвиса, альянс имеет превосходство над Россией в числе военно-воздушных сил и военно-морского флота. При этом Российская армия с помощью беспилотников, истребителей и подводных лодок сможет наносить удары по объектам на всей территории НАТО.

«НАТО не смогло бы победить Россию, учитывая ее нынешние возможности, не понеся при этом значительных потерь с точки зрения жертв, ущерба и временной потери территориального суверенитета», — предрек собеседник издания.

Ранее эстонский министр иностранных дел потребовал от избранного президента США Дональда Трампа продолжить борьбу с Россией и поддержать Украину. Он призвал заставить Москву изменить цель. Как утверждает Цахкна, Россия якобы боится НАТО.

