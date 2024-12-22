Вертолет врезался в здание больницы в Турции

Вертолет врезался в здание больницы в турецком городе Мугла

В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы. Об этом заявил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык, передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки медучреждения. Двух пилотов, врача и медицинского сотрудников спасти не удалось.

Причины катастрофы будут расследованы. В настоящее время в Мугле стоит густой туман.

Ранее сообщалось, что два пилота учебного самолета Kamaka Air потеряли контроль над воздушным судном и врезались в здание парковки недалеко от аэропорта Гонолулу. Диспетчер советовал экипажу постараться безопасно посадить самолет на ближайшей полосе, но времени на это не было, поскольку борт стремительно терял высоту.

