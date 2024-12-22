Врач рассказал о состоянии пассажира и членов экипажа Ан-2

Врач Федюк: одному из пострадавших найденного на Камчатке Ан-2 делают операцию

Врач Игорь Федюк рассказал о состоянии пассажира и членов экипажа самолета Ан-2, найденного на Камчатке. Он сообщил «Известиям», что пострадавшие были госпитализированы и находятся под наблюдением.

«У них у всех возможно переохлаждение, потому что находились трое суток там», — отметил специалист.

Как указал врач, в настоящее время одному из находившихся на борту самолета делают операцию, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. У другого пострадавшего выявлен ушиб грудной клетки.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно рано утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Ан-2 нашли утром 22 декабря. Все находившиеся на борту люди выжили.