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13:08, 22 декабря 2024Мир

Врезавшийся в здание больницы в Турции вертолет попал на видео

В сети появилось видео с вертолетом, врезавшимся в здание больницы в Турции
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Появилось видео с вертолетом, врезавшимся в здание больницы в турецком городе Мугла. Запись показал телеканал Habertürk.

На видео вертолет, поначалу зависнув в воздухе, меняет направление полета и, почти исчезнув в густом тумане, приближается к зданию больницы. Затем показаны обломки транспортного средства.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки медучреждения. Двух пилотов, врача и медицинского сотрудников спасти не удалось.

Причины катастрофы будут расследованы. В настоящее время в Мугле стоит густой туман.

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