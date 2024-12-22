Врезавшийся в здание больницы в Турции вертолет попал на видео

В сети появилось видео с вертолетом, врезавшимся в здание больницы в Турции

Появилось видео с вертолетом, врезавшимся в здание больницы в турецком городе Мугла. Запись показал телеканал Habertürk.

На видео вертолет, поначалу зависнув в воздухе, меняет направление полета и, почти исчезнув в густом тумане, приближается к зданию больницы. Затем показаны обломки транспортного средства.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки медучреждения. Двух пилотов, врача и медицинского сотрудников спасти не удалось.

Причины катастрофы будут расследованы. В настоящее время в Мугле стоит густой туман.