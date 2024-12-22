Жители курского Плехово сообщили Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей в селе Плехово Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который посетил Курскую областную клиническую больницу.

Жители курского села рассказали, что смогли выжить лишь благодаря взаимопомощи. «Трудно себе представить весь тот ужас, что им пришлось пережить», — написал Хинштейн.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ Дмитрий Вербицкий заявил о приказе расстреливать мирных жителей Курской области. По его словам, от командира им поступил приказ «особо не церемониться» с мирным населением.