Жительница Коми захотела выплатить дочери алименты и отправилась на СВО

Жительница Коми отправилась на СВО, решив выплатить дочери долги по алиментам

Жительница республики Коми решила отправиться в зону спецоперации (СВО) на Украине и подписать контракт с Министерством обороны России, чтобы погасить долги по алиментам перед своей дочерью. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Утверждается, что за 13 лет она выплатила дочери всего 250 рублей, а ее долг превысил 900 тысяч рублей. По словам приставов, мать «взвесила все за и против» и решила отправиться на СВО в качестве медицинского сотрудника.

«Перемены в судьбе должницы стали заметны сразу: в пользу дочери — а ей уже 13 лет — стали поступать внушительные суммы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мать шестерых детей Хулкар Ойдинова ушла на СВО, чтобы служить вместе с мужем и уберечь его от ранений по совету покойной свекрови. Ойдиновы родом из Узбекистана, жили во Владивостоке, работали в ресторанах, у них был свой бизнес.