17-летний россиянин устроился на подработку и облил себя кислотой

В Петербурге 17-летний юноша устроился на подработку и облил себя кислотой

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша устроился на подработку и облил себя фосфорной кислотой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, юный россиянин обратился к медикам после того, как во время разгрузки цистерны вылил на себя опасную жидкость.

У горожанина зафиксировали химические ожоги на обоих бедрах и на руке. Врачи назвали его состояние удовлетворительным. В полиции подросток рассказал, что подработка была через знакомых и нелегальной. Он пообещал прийти в отдел с родителями, когда они вернутся в Петербург.

До этого сообщалось, что в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком и обварил ногу. Ловушка образовалась из-за провала грунта после аварии на трубопроводе. В администрации российского города подчеркнули, что тепловые сети на этом участке принадлежат частному лицу.