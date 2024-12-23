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08:50, 23 декабря 2024Россия

17-летний россиянин устроился на подработку и облил себя кислотой

В Петербурге 17-летний юноша устроился на подработку и облил себя кислотой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша устроился на подработку и облил себя фосфорной кислотой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, юный россиянин обратился к медикам после того, как во время разгрузки цистерны вылил на себя опасную жидкость.

У горожанина зафиксировали химические ожоги на обоих бедрах и на руке. Врачи назвали его состояние удовлетворительным. В полиции подросток рассказал, что подработка была через знакомых и нелегальной. Он пообещал прийти в отдел с родителями, когда они вернутся в Петербург.

До этого сообщалось, что в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком и обварил ногу. Ловушка образовалась из-за провала грунта после аварии на трубопроводе. В администрации российского города подчеркнули, что тепловые сети на этом участке принадлежат частному лицу.

ЖЗЛ
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