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13:04, 23 декабря 2024Бывший СССР

Администрация Санду ответила на сообщения о планах войны в Приднестровье

Администрация Санду опровергла сообщения СВР о планах войны в Приднестровье
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом заявил начальник администрации Санду Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

«Мы подтверждаем, что Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений», — заявил чиновник.

Бэлуцел ответил на заявления СВР о планах войны в Приднестровье и силового захвата Молдавской ГРЭС. При этом чиновник потребовал вывода российского миротворческого контингента из ПМР. Он также добавил, что правительство Молдавии работает над решениями по поддержке граждан, пострадавших от энергетического кризиса.

Ранее пресс-бюро СВР рассказало об угрозе войны в районе Приднестровья. По мнению ведомства, Санду может развязать войну после заявлений о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над ПМР.

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