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10:37, 23 декабря 2024Бывший СССР

В СВР рассказали об угрозе войны в районе Приднестровья

СВР заявила об отсутствии гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Нет гарантий, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не развяжет войну в регионе. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

«В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. (...) Никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе», — указано в сообщении.

В публикации указано, что в Брюсселе на данный момент не готовы к подобному развитию событий, учитывая, в том числе, близость границы Евросоюза.

Ранее в СВР заявили, что Санду хотела устроить силовой захват Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС), расположенной в ПМР.

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