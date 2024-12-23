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09:49, 23 декабря 2024Бывший СССР

В СВР России обвинили Санду в желании устроить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР

СВР России: Санду требовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду хотела устроить силовой захват Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС), расположенной в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Войдя в раж, президент требовала подготовить силовой захват электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил увеличение численности российских военнослужащих на левом берегу Днестра. По его словам, договор 1992 года между властями Молдавии и ПМР позволяет сделать это.

Говоря об отношении жителей Приднестровья к властям Молдавии, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что они не склонны поддерживать Кишинев. Он объяснял, что данная проблема требует серьезных усилий и конструктивного подхода.

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