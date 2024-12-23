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12:21, 23 декабря 2024Культура

Актриса Фатеева рассказала о повлиявших на ее жизнь врачебных ошибках

Актриса Фатеева заявила, что дважды пострадала из-за непрофессионализма врачей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева заявила, что пострадала из-за ошибок врачей. Ее цитирует KP.RU.

Актриса описала свое самочувствие словами «в пределах нормы». «Вы же знаете, что я дважды пострадала из-за непрофессионализма и равнодушия врачей. Сначала они просмотрели у меня коксартроз. А потом мне сделали две операции на тазобедренном суставе и внесли инфекцию», — сказала она, добавив, что из-за этого ей приходится передвигаться на костылях.

Фатеева отметила, что бывает на улице летом. «И даже в магазин выхожу. Приспособилась. Хотя костыли меня здорово ограничивают. Раньше я бы обязательно слетала в Китай. На Хайнань, куда любила ездить», — добавила звезда советских фильмов.

Актриса также рассказала, что отказывается сниматься в кино, так как ей сейчас «не до того».

Ранее сообщалось, что бывший солист российской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов отменил концерт в Анапе из-за резкого ухудшения самочувствия.

Дебют Натальи Фатеевой на экране состоялся в 1956 году, когда она сыграла в картине «Есть такой парень». Позднее она играла в картинах «Три плюс два», «Здравствуй, это я», «Место встречи изменить нельзя», «Москва — Кассиопея», «Из жизни начальника уголовного розыска».

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