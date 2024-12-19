Глеб Самойлов отменил концерт из-за резкого ухудшения самочувствия

Глеб Самойлов отменил концерт в Анапе из-за обострения остеохондроза

Бывший солист российской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов отменил концерт в Анапе из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает «Наше радио».

По данным источника, такое решение было принято из-за обострения остеохондроза позвоночника у музыканта. Представители экс-фронтмена «Агаты Кристи» сообщили, что в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Мероприятие было назначено на 20 декабря, Самойлов планировал выйти на сцену в сопровождении симфонического оркестра.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отменили концерт певицы Альбины Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина).