Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:56, 19 декабря 2024Культура

Глеб Самойлов отменил концерт из-за резкого ухудшения самочувствия

Глеб Самойлов отменил концерт в Анапе из-за обострения остеохондроза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Бывший солист российской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов отменил концерт в Анапе из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает «Наше радио».

По данным источника, такое решение было принято из-за обострения остеохондроза позвоночника у музыканта. Представители экс-фронтмена «Агаты Кристи» сообщили, что в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Мероприятие было назначено на 20 декабря, Самойлов планировал выйти на сцену в сопровождении симфонического оркестра.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отменили концерт певицы Альбины Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о праве ядерного удара по неядерной стране при одном условии

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      В Германии призвали выйти из Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше