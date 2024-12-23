Альпийская страна заморозила миллиарды частных денег

SECO: Швейцария заморозила 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций против РФ

В рамках санкций против России Швейцария решила заморозить 7,9 миллиарда долларов частных денег. Об этом заявила руководитель отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи. Ее процитировало РИА Новости.

Указанная сумма была актуальна по состоянию на 13 августа 2024 года. По словам Берчи, заморозке подверглись финансовые активы на 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие физлицам и организациям, попавшим под рестрикции.

В конце октября альпийская страна отказалась предоставить Украине займы за счет доходов от заблокированных активов РФ. Это решение было обосновано тем, что «активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг».

До этого Берн пригрозил расследовать деятельность фирм, которые обходят режим санкций, введенных против России.