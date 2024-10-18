Фирмам Швейцарии пригрозили за обход антироссийских санкций

Bloomberg: Швейцария расследует деятельность фирм, обходящих санкции против РФ

Власти Швейцарии решили расследовать деятельность фирм, которые обходят режим антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о тех организациях, которые используют дочерние компании в других государствах и тем самым игнорируют рестрикции, введенные против РФ. Оказалось, что некоторые швейцарские трейдеры переместили или открыли офисы в таких юрисдикциях, как Дубай, и продолжили вести бизнес с Россией. Теперь Государственный секретариат по экономическим вопросам — правительственное агентство, ответственное за обеспечение соблюдения швейцарских санкций, — расследует, продолжают ли некоторые из этих компаний эффективно работать из Швейцарии.

Как уверяют чиновники агентства, против того, кого уличат в открытии фиктивных фирм, примут меры.

Ранее появилась информация, что Швейцария не станет применять 14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза в полном объеме. Оказалось, что законодательство этой страны уже позволяет наказывать дочерние компании за обход санкций.

До этого Швейцарская ассоциация банкиров охарактеризовала международные санкции, введенные против других государств, как главный риск.