Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:07, 12 сентября 2024Экономика

Швейцарские банки назвали своими главными рисками международные санкции

SBA: международные санкции являются главным риском для швейцарских банков

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарские банки назвали своими главными рисками международные санкции, введенные против других стран. Об этом со ссылкой на доклад Швейцарской ассоциации банкиров (SBA) и консультантов zeb сообщает Reuters.

Кредитные организации выделили 34 геополитических риска, из-за которых может пострадать их работа. Главным они назвали необходимость выработать подход к санкциям, чтобы нейтральная Швейцария сохранила статус безопасной гавани для денег. Ранее позиция Швейцарии в отношении конфликта на Украине вызвала у клиентов опасения, что она может поддержать дальнейшие ограничения против России

«Швейцарии необходимо занять более активную позицию в этом вопросе и не превращаться в пассивного исполнителя мер, которые в некоторых случаях являются проблематичными и противоречивыми», — пояснил председатель SBA Марсель Ронер.

В топе рисков банкиры, помимо прочего, назвали конфликт между Россией и Украиной, возможный долговой кризис в США, а также напряженность между Евросоюзом, РФ и Китаем.

Весной 2023 года банки в Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиянам, платящим налоги на родине, и начали следить за перечислениями клиентов из России. Как рассказал управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов, в таких случаях рассматривается возможность обращения в суд.

В марте 2024 года банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, у которых также есть российский паспорт. С такой практикой столкнулись клиенты UBS и Credit Suisse. Швейцарские банки стали закрывать счета даже за переводы в Россию незначительных сумм, а в некоторых случаях требуют подтвердить отказ от российского гражданства.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Насильно сгоняли мирных жителей». Россия заявила о создании Украиной подобия концлагерей в Курской области

      «Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации со Starliner

      В Госдуме раскрыли ситуацию с вопросом законности вейпов в России

      Женщина без билета проникла в самолет, гуляла между рядами и задержала рейс на четыре часа

      Алсу уехала в США после тяжелого развода

      WADA оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

      Врач предупредил об опасности привычки тереть глаза

      Косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео

      Гипертоникам перечислили самые полезные продукты

      Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше