SBA: международные санкции являются главным риском для швейцарских банков

Швейцарские банки назвали своими главными рисками международные санкции, введенные против других стран. Об этом со ссылкой на доклад Швейцарской ассоциации банкиров (SBA) и консультантов zeb сообщает Reuters.

Кредитные организации выделили 34 геополитических риска, из-за которых может пострадать их работа. Главным они назвали необходимость выработать подход к санкциям, чтобы нейтральная Швейцария сохранила статус безопасной гавани для денег. Ранее позиция Швейцарии в отношении конфликта на Украине вызвала у клиентов опасения, что она может поддержать дальнейшие ограничения против России

«Швейцарии необходимо занять более активную позицию в этом вопросе и не превращаться в пассивного исполнителя мер, которые в некоторых случаях являются проблематичными и противоречивыми», — пояснил председатель SBA Марсель Ронер.

В топе рисков банкиры, помимо прочего, назвали конфликт между Россией и Украиной, возможный долговой кризис в США, а также напряженность между Евросоюзом, РФ и Китаем.

Весной 2023 года банки в Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиянам, платящим налоги на родине, и начали следить за перечислениями клиентов из России. Как рассказал управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов, в таких случаях рассматривается возможность обращения в суд.

В марте 2024 года банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, у которых также есть российский паспорт. С такой практикой столкнулись клиенты UBS и Credit Suisse. Швейцарские банки стали закрывать счета даже за переводы в Россию незначительных сумм, а в некоторых случаях требуют подтвердить отказ от российского гражданства.