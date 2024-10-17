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00:35, 17 октября 2024Мир

Швейцария отказалась применять санкции ЕС против своих «дочек»

Швейцария не будет применять санкции ЕС против своих дочерних компаний

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария не будет применять 14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) в полном объеме, так как швейцарское законодательство уже позволяет преследовать дочерние компании за обход санкций. Об этом указано в заявлении правительства страны.

«Согласно действующему законодательству о санкциях, Швейцария уже имеет возможность преследовать компании за обход санкций с помощью своих дочерних компаний и активно этим занимается», — сообщили швейцарские власти.

Отмечается, что ряд подобных дел в Швейцарии уже расследуются. В связи с этим правительство страны решило отказаться от принятия нового пакета санкций ЕС «в его нынешнем виде».

Ранее швейцарские банки назвали своими главными рисками международные санкции, введенные против других стран. По их мнению, нейтральная Швейцария должна сохранить статус безопасной гавани для денег, а не становиться «пассивным исполнителем мер».

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      Артём Верейкин
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