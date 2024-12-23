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08:29, 23 декабря 2024Экономика

Авербух назвал лучший город мира

Илья Авербух: среди мегаполисов мира Москва — город номер один
Полина Кислицына (Редактор)
Илья Авербух

Илья Авербух. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух назвал Москву лучшим городом мира. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Фигурист ответил на вопрос, чем Москва превосходит Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон и другие зарубежные мегаполисы. По его словам, сравнивать большие столицы друг с другом сложно, да и не нужно. «Как по мне, понятно, что Москва сейчас город номер один. И по комфорту жизни, и по безопасности, по чистоте, по общему ощущению. Москва — это энергия, которая не знает границ. Каждый раз, выходя на улицы города, видишь, как он растет, развивается, становится лучше. Москва объединяет в себе культуру, современность и невероятный масштаб», — убежден Авербух.

Он отметил, что российская столица с каждым годом становится городом, который удивляет, указав на то, что в городе ведется колоссальная работа, плоды которой видны в парках, на улицах, в новых пространствах. «Каждый уголок раскрывается по-новому, и это действительно вдохновляет», — добавил Авербух.

В вопросе отличий москвичей от жителей других городов хореограф выделил их быструю скорость жизни, амбициозность, открытость и готовность к новым вызовам.

Ранее в декабре певица Екатерина Семенова заявила, что переехавшие в Москву люди отличаются от коренных жителей необходимостью бороться за место в городе.

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