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04:21, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

BadComedian объявил об уходе из российской соцсети

BadComedian объявил о закрытии группы «Вконтакте»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: BadComedian / «ВКонтакте»

Российский видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) на своем YouTube-канале объявил об уходе из «Вконтакте», а также о закрытии группы в социальной сети, которую он вел 13 лет.

Блогер отметил, что продолжит публиковать видео на YouTube. При этом от любой активности в российской социальной сети он откажется.

Модератор сообщества Александр Курков в комментарии к публикации в группе «Вконтакте» подтвердил прекращение активности.

«Как и сказано в посте паблик прекращает любую активность. Исключения будут сегодня (22 декабря), а еще в марте, где я сменю аватарку с новогодней на обычную. И все», — написал Курков.

Ранее BadComedian сообщил, что официальный паблик Роскомнадзора в социальной сети «ВКонтакте» заблокировал его аккаунт. На приложенном скриншоте видно, что блогера внесли в черный список сообщества Роскомнадзора во «ВКонтакте» до 27 сентября.

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