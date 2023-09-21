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15:20, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал BadComedian во «ВКонтакте»

Роскомнадзор заблокировал BadComedian во «ВКонтакте» за вопрос о фильме «Айта»

Кадр: BadComedian / YouTube

Официальный паблик Роскомнадзора в социальной сети «ВКонтакте» заблокировал аккаунт киноблогера Евгения Баженова, более известного как BadComedian. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Роскомнадзор заблокировал меня за вопрос про фильм "Айта"», — написал Баженов. Как следует из одного из скриншотов, которые опубликовал Баженов, в сообществе ведомства он поинтересовался, может ли он ознакомиться с экспертизой фильма «Айта», в котором Роскомнадзор ранее усмотрел содержание «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

На втором скриншоте видно, что BadComedian внесли в черный список сообщества Роскомнадзора во «ВКонтакте» до 27 сентября.

Ранее ведомство направило в российские онлайн-кинотеатры требование удалить из своих библиотек фильм «Айта». Представители Роскомнадзора усмотрели в киноленте содержание «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России». Тогда киноблогер выразил несогласие с решением Роскомнадзора.

«Айта» — фильм якутского режиссера Степана Бурнашева, премьера которого состоялась 30 марта 2023 года. Картина рассказывает историю, которая произошла в небольшом якутском поселке. Кассовые сборы фильма составили более 26 миллионов рублей при бюджете 4 миллиона рублей.

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    Олег Давыдов
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