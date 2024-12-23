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11:57, 23 декабря 2024Россия

Башенный кран с рабочим рухнул в столице российского региона и попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент падения башенного крана с рабочим в Калуге
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Башенный кран с рабочим рухнул в Калуге. Момент падения в городе попал на видео — его сняла камера видеорегистратора автомобиля. Кадры очевидцев публикует портал KP.40.

На выложенных кадрах видно, как работающий на одной из строек в столице Калужской области кран во время разворота начинает заваливаться, а после падает на стройплощадку.

Отмечается, что находившийся в башне крана рабочий не выжил.

Ранее сообщалось, что в Москве на территории химического завода вспыхнул пожар, одного человека спасти не удалось.

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