Башенный кран с рабочим рухнул в столице российского региона и попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент падения башенного крана с рабочим в Калуге

Башенный кран с рабочим рухнул в Калуге. Момент падения в городе попал на видео — его сняла камера видеорегистратора автомобиля. Кадры очевидцев публикует портал KP.40.

На выложенных кадрах видно, как работающий на одной из строек в столице Калужской области кран во время разворота начинает заваливаться, а после падает на стройплощадку.

Отмечается, что находившийся в башне крана рабочий не выжил.

Ранее сообщалось, что в Москве на территории химического завода вспыхнул пожар, одного человека спасти не удалось.