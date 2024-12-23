В Москве на территории химического завода произошел пожар

360.ru: в Москве на территории химического завода произошел пожар

В Москве на территории химического завода произошел пожар. Об этом сообщает 360.ru.

По данным издания, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Загорелось здание, где складируют пластиковые материалы.

Пожар уже потушили. В результате происшествия одного человека не удалось спасти, уточняет 360.ru.

По данным из открытых источников, на заводе производят краски, лаки и другие покрытия.

Ранее в Перми на химическом заводе «Камтэкс-Химпром» произошел пожар — горели очистные сооружения завода. Никто не пострадал.