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11:35, 23 декабря 2024Россия

В Москве на территории химического завода произошел пожар

360.ru: в Москве на территории химического завода произошел пожар
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Москве на территории химического завода произошел пожар. Об этом сообщает 360.ru.

По данным издания, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Загорелось здание, где складируют пластиковые материалы.

Пожар уже потушили. В результате происшествия одного человека не удалось спасти, уточняет 360.ru.

По данным из открытых источников, на заводе производят краски, лаки и другие покрытия.

Ранее в Перми на химическом заводе «Камтэкс-Химпром» произошел пожар — горели очистные сооружения завода. Никто не пострадал.

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