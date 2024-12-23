Боец ВС России Ара: иностранная техника ВСУ не справляется с погодными условиями

Иностранная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) не справляется с погодными условиями в районе Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг» с позывным Ара, передает РИА Новости.

По словам бойца, иностранная техника не рассчитана для «наших дорог». Ара объясняет это тем, что она быстро утопает в грязи.

Кроме того, технику Запада трудно ремонтируется в полевых условиях, нежели отечественную. «Наше все механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело и полностью машина вышла из строя», — заявил боец.