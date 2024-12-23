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08:45, 23 декабря 2024Бывший СССР

Боец Армии России объяснил неэффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр

Боец ВС России Ара: иностранная техника ВСУ не справляется с погодными условиями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Иностранная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) не справляется с погодными условиями в районе Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг» с позывным Ара, передает РИА Новости.

По словам бойца, иностранная техника не рассчитана для «наших дорог». Ара объясняет это тем, что она быстро утопает в грязи.

Кроме того, технику Запада трудно ремонтируется в полевых условиях, нежели отечественную. «Наше все механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело и полностью машина вышла из строя», — заявил боец.

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