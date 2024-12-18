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15:15, 18 декабря 2024Бывший СССР

Украина попросила дополнительную бронетехнику у Австралии

МИД Украины попросил у Австралии бронемашины Bushmaster и дополнительное оружие
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shayne T Wright / Shutterstock / Fotodom  

Украина попросила дополнительную бронетехнику у Австралии на фоне сложной ситуации на фронте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

«Сегодня я обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая знаменитые австралийские Bushmaster», — подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига попросил у Австралии бронемашины и дополнительное оружие на совместной пресс-конференции с главой МИД Австралии Пенни Вонг. По его словам, Киев также предложит учесть потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) при списании техники, находящейся на вооружении австралийских сил обороны. Вонг пообещала передать призыв правительству Австралии.

Ранее военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявил о знаках подготовки ВСУ к новому наступлению. При этом, по его мнению, украинское наступление вряд ли произойдет в Курской области.

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