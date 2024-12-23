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09:10, 23 декабря 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Эльза Хоск

Эльза Хоск. Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала в наряде, состоящем из коричневого боди на широких бретелях асимметричного кроя и прозрачной юбки с черным широким ремнем. Образ знаменитости дополнили массивные браслеты и серьги в тон образу. Вдобавок стилисты собрали волосы модели в пучок.

Ранее в декабре бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в экстремально коротком платье. Кроме того, звезда надела капроновые колготки и остроносые туфли на высоких каблуках.

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