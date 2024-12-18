Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в экстремально коротком платье

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фото в экстремально коротком платье

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фото в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила фото, на которых предстала в черном платье экстремально короткой длины и без бретелей. Кроме того, звезда надела капроновые колготки и остроносые туфли на высоких каблуках.

Вдобавок бывший «ангел» Victoria's Secret собрала волосы в пучок и нанесла мейкап. В качестве аксессуаров Хоск использовала солнцезащитные очки.

Ранее в декабре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов. Она надела удлиненный пиджак из плотной коричневой ткани и колготки.

