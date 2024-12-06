Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в пиджаке и без штанов

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила серию кадров, на которых предстала без штанов. Она надела удлиненный пиджак из плотной коричневой ткани и капроновые колготки, дополнив образ бордовыми лаковыми туфлями с открытой пяткой и на высоком каблуке. Вдобавок Хоск подобрала сумку и перчатки в тон обуви.

Ранее в декабре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем платье без бюстгальтера. Модель предстала перед камерой в темно-зеленом облегающем платье длины миди с глубоким декольте и вырезом на животе.