Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала перед камерой в темно-зеленом облегающем платье длины миди с глубоким декольте и вырезом на животе. При этом на фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

В качестве аксессуаров Хоск выбрала маленькую сумку в тон образу. Ее внешний вид дополнили массивные серьги, собранные в пучок волосы и макияж.

В ноябре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в латексном прозрачном наряде. Поклонники оценили фотосессию бывшего «ангела» Victoria's Secret в комментариях под постом.