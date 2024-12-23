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10:42, 23 декабря 2024Экономика

Из-за нехватки строек в России начал падать спрос на цемент

«Ъ»: потребление цемента в России в последние месяцы начало падать из-за строек
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Объем потребления цемента по итогам 2024 года увеличится на два процента, до 66 миллионов тонн, но это произойдет за счет результата первого полугодия, так как во втором выпуск начал падать. Об этом со ссылкой на данные «Союзцемента», объединяющего крупных производителей, сообщает «Коммерсантъ».

В ноябре сокращение составило 3,3 процента, при этом негативная динамика наблюдалась даже в традиционно пиковые для отрасли летние месяцы. Эксперты связывают такую динамику с нехваткой строек. Крупные инфраструктурные проекты завершены, а смены им пока нет.

В холдинге «Цемрос» указали, что в первом квартале года спрос вырос на десять процентов в годовом выражении, а в ноябре — упал на три процента. В «Цементуме» предположили, что на ситуацию также влияет ограниченная пропускная способность железных дорог, то есть дефицит составов и невозможность отгрузить товар в срок.

На фоне сложностей с логистикой и короткого срока хранения цемента производители ведут выпуск только по подтвержденным заявкам, и на сейчас их количество падает. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев предположил, что снижение будет фиксироваться на все основные строительные материалы для новых домов, потому что девелоперы заморозили активность из-за высокой ключевой ставки.

Управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь считает, что в 2025 году динамика потребления цемента впервые с 2018 года станет отрицательной. При этом эксперт напомнил, что корректировать выпуск довольно сложно, так как простой оборудования ведет к росту себестоимости, а значит, делает цемент дороже для покупателей. По его мнению, с учетом роста кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки заводы неизбежно повысят цены на него.

Ранее сообщалось, что в ноябре РЖД не смогли выполнить месячный план по погрузке с отставанием 4,2 миллиона тонн. По сравнению с тем же периодом прошлого года падение достигло 5,8 процента. Одним из грузов, показавшим негативную динамику, стал цемент, сильнее упали перевозки лома черных металлов, промышленного сырья и строительных грузов.

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