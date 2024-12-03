Объем перевозок по железной дороге в России упал

ОАО «РЖД» сообщили о новом падении объемов грузоперевозок по железной дороге

В ноябре ОАО «РЖД» вновь не смогло выполнить месячный план по погрузке, отставание составило 4,2 миллиона тонн, а по сравнению с тем же периодом прошлого года падение достигло 5,8 процента. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет «Коммерсантъ».

В абсолютных цифрах месячная погрузка упала до 95,6 миллиона тонн, а в период с января по ноябрь — 1082,1 миллиона тонн, что на 4,4 процента меньше, чем годом ранее. Таким образом, проблема в последний месяц осени даже усугубилась.

Вместе с тем отдельно для угля имеются признаки исправления ситуации. Если за 11 месяцев падение составило 6,2 процента (301,3 миллиона тонн), то отдельно за ноябрь — 5,4 процента (27,9 миллиона тонн). Противоположная ситуация наблюдается для нефтяных грузов — сокращение за последний месяц достигло 4 процента при значении с начала года 1,1 процента.

Также снижение более 20 процентов показывают лом черных металлов, промышленное сырье и строительные грузы. Негативные тенденции наблюдаются в погрузке черных металлов, цемента, лесных грузов, зерна, руд цветных металлов и серы.

Представитель РЖД объяснил ноябрьское падение «сложно прогнозируемыми факторами». Речь идет о внеплановых ремонтах на предприятиях, отказах от согласованных заявок в связи с изменением конъюнктуры рынков, ограничений в направлении портов из-за погоды и поломок перегрузочного оборудования, то есть не зависящих от оператора обстоятельствах. Впрочем, в компании признают, что сложная эксплуатационная обстановка в связи с переизбытком вагонов на путях также внесла свой вклад.

В ноябре зафиксирован самый низкий уровень снижения грузооборота за год — всего 2,7 процента, а без учета порожнего пробега снижение составило 1,4 процента. Однако заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук указал, что причиной такой динамики стала низкая база прошлого года, а также увеличение доли угля в погрузке. По словам эксперта, к концу года следует ожидать сокращения грузооборота на пять процентов, а погрузки — 4,4-4,5 процента, что хуже озвученных РЖД планов.

Ранее стало известно, что для борьбы с избытком подвижного состава РЖД мешает вагоностроительным предприятиям отпускать свою продукцию заказчикам, из-за чего те вынуждены складировать вагоны в несколько ярусов или даже разбирать их на складах.