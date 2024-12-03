Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 3 декабря 2024Экономика

Объем перевозок по железной дороге в России упал

ОАО «РЖД» сообщили о новом падении объемов грузоперевозок по железной дороге
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ноябре ОАО «РЖД» вновь не смогло выполнить месячный план по погрузке, отставание составило 4,2 миллиона тонн, а по сравнению с тем же периодом прошлого года падение достигло 5,8 процента. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет «Коммерсантъ».

В абсолютных цифрах месячная погрузка упала до 95,6 миллиона тонн, а в период с января по ноябрь — 1082,1 миллиона тонн, что на 4,4 процента меньше, чем годом ранее. Таким образом, проблема в последний месяц осени даже усугубилась.

Вместе с тем отдельно для угля имеются признаки исправления ситуации. Если за 11 месяцев падение составило 6,2 процента (301,3 миллиона тонн), то отдельно за ноябрь — 5,4 процента (27,9 миллиона тонн). Противоположная ситуация наблюдается для нефтяных грузов — сокращение за последний месяц достигло 4 процента при значении с начала года 1,1 процента.

Также снижение более 20 процентов показывают лом черных металлов, промышленное сырье и строительные грузы. Негативные тенденции наблюдаются в погрузке черных металлов, цемента, лесных грузов, зерна, руд цветных металлов и серы.

Материалы по теме:
50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Какое будущее ждет легендарный БАМ?
50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали.Какое будущее ждет легендарный БАМ?
31 июля 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Представитель РЖД объяснил ноябрьское падение «сложно прогнозируемыми факторами». Речь идет о внеплановых ремонтах на предприятиях, отказах от согласованных заявок в связи с изменением конъюнктуры рынков, ограничений в направлении портов из-за погоды и поломок перегрузочного оборудования, то есть не зависящих от оператора обстоятельствах. Впрочем, в компании признают, что сложная эксплуатационная обстановка в связи с переизбытком вагонов на путях также внесла свой вклад.

В ноябре зафиксирован самый низкий уровень снижения грузооборота за год — всего 2,7 процента, а без учета порожнего пробега снижение составило 1,4 процента. Однако заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук указал, что причиной такой динамики стала низкая база прошлого года, а также увеличение доли угля в погрузке. По словам эксперта, к концу года следует ожидать сокращения грузооборота на пять процентов, а погрузки — 4,4-4,5 процента, что хуже озвученных РЖД планов.

Ранее стало известно, что для борьбы с избытком подвижного состава РЖД мешает вагоностроительным предприятиям отпускать свою продукцию заказчикам, из-за чего те вынуждены складировать вагоны в несколько ярусов или даже разбирать их на складах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы их всех погасили». Российский танк прорвал оборону ВСУ с поврежденной башней. Как ему это удалось?

      Заработал последний участок российско-китайского газопровода

      В России мигранта отправили в тюрьму за финансирование сирийских террористов

      В Китае начали блокировать платежи банков из нового санкционного списка

      Лучшего классного руководителя России обвинили в избиении десятилетней девочки

      На Украине обвинили Шольца во лжи после его послания Путину

      В Ровенской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Отцу четырех насмерть отравившихся в Красноярском крае детей избрали меру пресечения

      В НАТО решили проигнорировать просьбу Украины

      Трамп пригрозил ХАМАС адской расплатой из-за заложников в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше