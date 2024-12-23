В российском городе пожаловались на парную в подвалах и обледеневшие подъезды

В Черногорске в бывшем общежитии парят подвалы, а подъезды обледенели

В Хакасии здание бывшего общежития страдает от коммунальных аварий. С чем приходится мириться местным жителям, передает телеканал ТВ7.

Жалобы поступают от жильцов многоэтажки по улице Дзержинского. Трубы в доме постоянно текут, с потолка льется вода. Из-за прорыва системы отопления в подвале первый этаж превратился в парные. Кроме того, из-за высокой влажности подъезд в декабрьские морозы покрылся ледяной коркой. От сырости стены здания стремительно разрушаются. Беспокойство вызывает и проводка.

По словам жильцов, за последние 24 года в доме ни разу не проводился капремонт. На фоне затянувшихся потопов конструкции приходят в негодность в и без того опасном здании. Горожане опасаются, что оно повторит участь соседних домов, которые в один момент сложились на глазах жильцов. Как и оставшийся дом, они были построены вместе в 70-х годах.

Осенью в доме частично поменяли канализацию, однако дальнейших мер коммунальщики не предпринимают. По итогам экспертизы постройка не была признана аварийной, что не утешает собственников. По поводу судьбы дома жильцов оставляют в неведении, однако на запрос журналистов в мэрии ответили, что в связи с ухудшением жилищных условий замену инженерных сетей и кровли передвинули на ближайшие пару лет.

Ранее на проблемы с расселением пожаловались жильцы 80-летнего дома в Копейске. Дом окончательно обветшал: стены потрескались, крыша прохудилась настолько, что через дыры виднеется небо, износилась проводка. Из-за сырости по квартирам разрослась плесень.