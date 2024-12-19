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17:57, 19 декабря 2024Экономика

Жильцы заплесневевшего дома пожаловались на отсутствие помощи в расселении

В Копейске жильцы дома 1947 года постройки посетовали на плесень и дыры в крыше
Виктория Клабукова

Кадр: Инсит-ТВ

В Копейске жильцы ветхого дома 1947 года постройки не могут добиться его расселения. Решать коммунальные проблемы им приходится собственными силами, передает «Инсит-ТВ».

На состояние конструкций жалуются собственники дома по улице Новосибирской. Стены здания испещрены трещинами, в крыше немало дыр, латать которые приходится самим жильцам. Прорехи настолько внушительные, что через них проглядывается небо. Капремонт в здании не проводился уже пять лет. Ежегодно собственники ремонтируют и утепляют кровлю. Тем не менее протечки продолжаются. Жильцы опасаются, что такими темпами в постройке вскоре обвалятся потолки. В квартирах стоит вечная сырость, из-за высокой влажности стремительно растет плесень. «У нас маленькие дети в доме, мы очень сильно переживаем за их здоровье, за наше здоровье», — сетуют горожане. Вдобавок в доме износилась проводка — провода и болты в щитке стали красными от перегрева.

Жалобы к жилищникам и в администрацию успеха не принесли. Согласно планам властей, дом должны расселить только в 2029 году, но жильцы сомневаются, что к тому времени он не рассыплется. Купить другое жилье у копейчан не хватает средств.

Ранее с бездействием властей столкнулись жильцы 90-летнего дома в Костроме. Уже три года в нем отключен газ, а конструкции грозят обрушиться от времени. Барак изначально не задумывался для постоянного проживания — в здании из шлакобетона и дранки основательного фундамента не предусмотрено.

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