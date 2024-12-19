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16:20, 19 декабря 2024Экономика

В российском городе ветхий дом оставили без газа на три года

В Костроме жители ветхого 90-летнего дома третий год отключены от газа
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Костроме в ветхом жилом доме третий год отключено газоснабжение. О состоянии здания пишет Logos44.ru.

Речь идет о доме 1935 года постройки по улице 7-й Рабочей. Здание планировалось лишь для временного проживания, поэтому за 90 лет пришло в негодность. Барак построен из шлакобетона и дранки, основательного фундамента в нем не предусмотрено. Проводка в доме не менялась с 30-х, поэтому у жильцов часто выбивает пробки. Этому способствует и то, что собственники вынужденно перешли на электроплиты. Газ в доме отключили еще три года назад. Конструкции здесь износились настолько, что первый этаж уже на грани обрушения. Жильцы опасаются, что даже если дом не развалится, то может в любой момент сгореть. При этом в двухэтажке проживают многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры.

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Жалобы в администрацию все это время остаются без ответа. Как оправдывались в мэрии, заявок от собственников в маневренный фонд не поступало, поэтому к расселению не приступают. В газоснабжающей компании уведомили, что подачу газа отключили из-за отсутствия вентиляционных каналов в нескольких квартирах, однако решение о проведении ремонтных работ, по словам коммунальщиков, жильцы так и не приняли. Без этого возобновить газоснабжение в доме не могут. В то же время фасад здания невозможно восстановить, пока в нем есть люди. Аварийный статус дому не присвоили, однако по итогам прокурорской проверки проживание в нем признано опасным. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что действия чиновников могут нести признаки халатности, и допустили возбуждение уголовного дела.

Ранее перекрытия не выдержали в многоквартирном доме 1917 года постройки в Костроме. От падения потолочной балки, к счастью, никто не пострадал. Несмотря на статус объекта исторической ценности, дом-памятник до сих функционирует как жилой.

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